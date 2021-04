Alitalia | a rischio stipendi aprile

(Di mercoledì 21 aprile 2021)diper i lavoratori di. Se non verranno, infatti, sbloccati i 55 milioni di ristori per i danni subiti a causa della pandemia non potranno essere erogate le retribuzioni di questo mese. E’ quanto è emerso, secondo quanto riferiscono fonti sindacali, dall’incontro tra i commissari straordinari die i sindacati di categoria. I commissari straordinari distanno lavorando, di concerto con il Mise, allo sblocco dell’ultima tranche di ristori Covid previsti dal Dl Rilancio, risorse necessarie per il prosieguo delle attività aziendali, inclusa l’erogazione delle retribuzioni. Lo riferiscono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl al termine dell’incontro nel pomeriggio. Nella serata di oggi è previsto un incontro tra i ministri. Il tavolo ...

Se non verranno bloccati i 55 milioni di ristori per i danni subiti a causa della pandemia Stipendi di aprile aper i lavoratori di. Se non verranno, infatti, sbloccati i 55 milioni di ristori per i danni subiti a causa della pandemia non potranno essere erogate le retribuzioni di questo mese. ...... da una parte, l'in A. S. sta esaurendo la liquidità mettendo aancora una volta gli stipendi dei dipendenti e continuità operativa. Dall'altra parte c'è un negoziato in corso che è ...Stipendi di aprile a rischio per i lavoratori di Alitalia. Se non verranno, infatti, sbloccati i 55 milioni di ristori per i danni subiti a causa della pandemia non potranno essere erogate le retribuz ...Mentre i dipendenti di Alitalia manifestano a Roma e rischiano concretamente di non ricevere lo stipendio di aprile, la Commissaria UE alla Concorrenza Margrethe Vestager sbeffeggia l’Italia e il suo ...