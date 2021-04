Alimentazione più sana durante il lockdown, ma non per tutti (Di mercoledì 21 aprile 2021) (Adnkronos Salute) – Il confinamento in casa durante il periodo di lockdown più stretto, quello della primavera 2020, ha visto un cambiamento generalmente positivo nelle abitudini alimentari degli italiani, anche se in alcuni casi, soprattutto tra i giovani, la permanenza forzata a casa ha incoraggiato consumi meno salutari. E’ quanto emerge da due ricerche condotte dal Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione dell’Irccs Neuromed di Pozzilli (Is).Gli studi sono stati condotti nell’ambito di due progetti che hanno esaminato gli effetti che la pandemia, al di là della patologia indotta dal coronavirus, ha avuto sulla vita e sulla salute di circa 1.500 partecipanti allo studio Moli-sani (Progetto Moli-Lock), ai quali si sono aggiunti 2.000 soggetti reclutati in un’indagine online lanciata a fine maggio 2020 in tutta Italia (Progetto Alt Riscovid-19). I ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 21 aprile 2021) (Adnkronos Salute) – Il confinamento in casail periodo dipiù stretto, quello della primavera 2020, ha visto un cambiamento generalmente positivo nelle abitudini alimentari degli italiani, anche se in alcuni casi, soprattutto tra i giovani, la permanenza forzata a casa ha incoraggiato consumi meno salutari. E’ quanto emerge da due ricerche condotte dal Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione dell’Irccs Neuromed di Pozzilli (Is).Gli studi sono stati condotti nell’ambito di due progetti che hanno esaminato gli effetti che la pandemia, al di là della patologia indotta dal coronavirus, ha avuto sulla vita e sulla salute di circa 1.500 partecipanti allo studio Moli-sani (Progetto Moli-Lock), ai quali si sono aggiunti 2.000 soggetti reclutati in un’indagine online lanciata a fine maggio 2020 in tutta Italia (Progetto Alt Riscovid-19). I ...

Advertising

TV7Benevento : Alimentazione più sana durante il lockdown, ma non per tutti... - clusteralisei : RT @AssobiotecNews: Appuntamento con #Agrifood Forum il 6 maggio, evento dedicato all’alimentazione sostenibile organizzato da @rinnovabili… - Confagricoltura : RT @AssobiotecNews: Appuntamento con #Agrifood Forum il 6 maggio, evento dedicato all’alimentazione sostenibile organizzato da @rinnovabili… - AssobiotecNews : Appuntamento con #Agrifood Forum il 6 maggio, evento dedicato all’alimentazione sostenibile organizzato da… - NotizieMolise : Alimentazione più sana durante il lockdown, ma non per tutti -

Ultime Notizie dalla rete : Alimentazione più Disfunzione erettile: gli alimenti che fanno bene all'intimità ... è fondamentale apportare alcune modifiche alla propria vita, a cominciare dall'alimentazione. ... Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine I livelli bassi di ...

I Verdi Italiani: 'Dieci proposte per Draghi per rilanciare un'Italia green' In particolare, il parco autobus italiano per il trasporto pubblico locale è composto da 42.000 veicoli, di cui quasi il 90 % a benzina, diesel e a doppia alimentazione e più del 40 % veicoli ad alte ...

Dal Km 0 all'orto in casa, la pandemia ha reso gli italiani più eco friendly latinaoggi.eu ... è fondamentale apportare alcune modifiche alla propria vita, a cominciare dall'. ... Per chi volesse saperne di, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine I livelli bassi di ...In particolare, il parco autobus italiano per il trasporto pubblico locale è composto da 42.000 veicoli, di cui quasi il 90 % a benzina, diesel e a doppiadel 40 % veicoli ad alte ...