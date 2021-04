Alfa Romeo apre le porte del nuovo headquarter

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Alfa Romeo

prosegue a lavorare con impegno e passione per il proprio futuro, in modo da cogliere tutte le opportunita' generate dalla nascita di Stellantis, quarto produttore di auto a livello ...sceglie come proprio nuovo quartier generale il Centro Stile di via Plava a Torino, un'area riqualificata dello stabilimento di Mirafiori che occupa gli spazi delle storiche Officine 83. ...Imparato svela la data di lancio del C-SUV compatto di Arese, il primo modello elettrificato del marchio, atteso dal 2019 e ormai pronto ad entrare in produzione ...Il campionato turismo elettrico con Hyundai, Cupra e Romeo Ferraris in pista modifica il calendario 2021 sostituendo il round in Belgio con quello in Ungheria ad agosto.