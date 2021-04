Alex Sandro: «Sono stati tre punti importantissimi, lavoriamo per questo» (Di mercoledì 21 aprile 2021) Alex Sandro ha parlato dopo la vittoria della Juve contro il Parma. Le parole del terzino autore di una doppietta Ai microfoni di Dazn, Alex Sandro ha parlato dopo la vittoria contro il Parma: VITTORIA – «Sapevamo che la vittoria era importantissima. Fin dall’inizio abbiamo cercato il gol. Dopo la rete presa abbiamo alzato la testa e fatto bene. Nel secondo tempo sapevamo che la vittoria era quello che volevamo, quindi come ho detto, dal primo minuto fino alla fine volevamo vincerla. Sono stati tre punti importantissimi». PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24 MARCATORI – «La cosa più importante è sempre vincere, indipendentemente dai marcatori. Poi lo è anche che tutti segnino, lavoriamo per questo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 aprile 2021)ha parlato dopo la vittoria della Juve contro il Parma. Le parole del terzino autore di una doppietta Ai microfoni di Dazn,ha parlato dopo la vittoria contro il Parma: VITTORIA – «Sapevamo che la vittoria era importantissima. Fin dall’inizio abbiamo cercato il gol. Dopo la rete presa abbiamo alzato la testa e fatto bene. Nel secondo tempo sapevamo che la vittoria era quello che volevamo, quindi come ho detto, dal primo minuto fino alla fine volevamo vincerla.tre». PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24 MARCATORI – «La cosa più importante è sempre vincere, indipendentemente dai marcatori. Poi lo è anche che tutti segnino,per...

