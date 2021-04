Alessandro Nasi presidente della Juventus? Ipotesi dimissioni Agnelli (Di mercoledì 21 aprile 2021) Alessandro Nasi, nuovo presidente della Juventus? In questi giorni caotici in casa bianconera, si rincorrono le voci riguardanti un possibile cambio al vertice della società bianconera. Andrea Agnelli e Jaki Elkann (Getty Images)L’esperienza di Andrea Agnelli come presidente della Juventus potrebbe, il condizionale in questi casi è d’obbligo, concludersi a breve. Si rincorrono, silenziose ma insistenti, le voci che potrebbero portare ad un repentino cambio alla presidenza della società bianconera. La stagione maledettamente complicata che sta vivendo la squadra guidata da Andrea Pirlo, non poteva trovare un’appendice peggiore della tragicomica idea ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 21 aprile 2021), nuovo? In questi giorni caotici in casa bianconera, si rincorrono le voci riguardanti un possibile cambio al verticesocietà bianconera. Andreae Jaki Elkann (Getty Images)L’esperienza di Andreacomepotrebbe, il condizionale in questi casi è d’obbligo, concludersi a breve. Si rincorrono, silenziose ma insistenti, le voci che potrebbero portare ad un repentino cambio alla presidenzasocietà bianconera. La stagione maledettamente complicata che sta vivendo la squadra guidata da Andrea Pirlo, non poteva trovare un’appendice peggioretragicomica idea ...

Advertising

MCriscitiello : ***In caso di addio di Andrea Agnelli, la famiglia Elkann pensa ad Alessandro Nasi come Presidente della Juventus.… - Paolo_Bargiggia : Alessandro Nasi, vice presidente Exor, braccio destro di John Elkann potrebbe essere il nuovo presidente della… - LIRRIVERENTE3 : alessandro nasi , questo ha la faccia da presidente della juve .. non ha il volto poco presentabile di andrea agnel… - peterkama : alessandro nasi , questo ha la faccia da presidente della juve .. non ha il volto poco presentabile di andrea agnel… - asti_gioachino : RT @mirkonicolino: (#Corsera) Se salta #Agnelli, la presidenza della #Juventus andrebbe al cugino Alessandro #Nasi (compagno di #AlenaSered… -