Alessandro Cattelan debutta in Rai 'accontentandosi' di un branded content in streaming (Di mercoledì 21 aprile 2021) Alessandro Cattelan Il debutto di Alessandro Cattelan in Rai è in sordina. Nel senso che il conduttore piemontese entrerà in punta di piedi, senza clamori. In attesa di presentare un programma tutto suo (allo studio uno show per Rai1 in autunno che inizialmente era destinato a questa primavera), domani l'ormai ex volto di Sky farà capolino sul servizio pubblico con un paio di apparizioni in occasione della Giornata Mondiale della Terra. Ribadiamo: non aspettatevi nulla di roboante. In mattinata, Cattelan parteciperà su Rai1 ad "È sempre mezzogiorno" dell'amica Antonella Clerici, che tra i fornelli promuoverà il tema della salvaguardia del pianeta. Inizialmente l'ex presentatore di X-Factor era previsto a Detto Fatto, insieme a Francesca Fialdini, poi la decisione di 'promuoverlo' sulla ...

