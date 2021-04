Aldo Montano presenta la sua famiglia al completo (Foto) (Di mercoledì 21 aprile 2021) Per Aldo Montano è la Foto più bella in posa per la rivista Chi, è lo scatto del campione con la sua famiglia. Montano sta per terminare la sua carriera agonistica ed è pronto a dedicarsi completamente alla famiglia, alla moglie e ai figli, cosa che non avrebbe mai immaginato fino a qualche anno fa. Il campione di scherma ha vinto la sua medaglia più bella, un podio che lo riempie di gioia e orgoglio. Aldo Montano attende le prossime Olimpiadi e poi chiuderà la sua brillante carriera per continuare quella da papà, anche se di certo avrà già in mente anche altro, è giovanissimo. Per il momento posa con i suoi amori più grandi. Aldo Montano SU CHI CON I FIGLI E OLGA PLACHINA Il matrimonio, la nascita di due figli ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 21 aprile 2021) Perè lapiù bella in posa per la rivista Chi, è lo scatto del campione con la suasta per terminare la sua carriera agonistica ed è pronto a dedicarsi completamente alla, alla moglie e ai figli, cosa che non avrebbe mai immaginato fino a qualche anno fa. Il campione di scherma ha vinto la sua medaglia più bella, un podio che lo riempie di gioia e orgoglio.attende le prossime Olimpiadi e poi chiuderà la sua brillante carriera per continuare quella da papà, anche se di certo avrà già in mente anche altro, è giovanissimo. Per il momento posa con i suoi amori più grandi.SU CHI CON I FIGLI E OLGA PLACHINA Il matrimonio, la nascita di due figli ...

