Alcatel 3L e 1S: disponibili per il mercato italiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) L’azienda franco-cinese ha appena annunciato la disponibilità in Italia dei loro nuovi dispositivi entry level, l’Alcatel 3L e l’Alcatel 1S. Vediamo in dettaglio tutte le loro caratteristiche I nuovi device a marchio Alcatel si caratterizzano entrambi per la loro estrema economicità nonostante siano dotati di un comparto hardware che si avvicina alla fascia media del mercato smartphone. Sia l’Alcatel 3L che l’Alcatel 1S si distinguono per avere un pannello di dimensioni generose, vale a dire da 6,52? HD+ che dallo stesso processore Octa-core MediaTek MT6762D. Ancora, hanno in comune una batteria da 4000mAh capace di garantire 1 giorno intero di autonomia. Alcatel 3L: scheda tecnica Sotto il telaio di questo smartphone trovano posto: Display: IPS ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 21 aprile 2021) L’azienda franco-cinese ha appena annunciato latà in Italia dei loro nuovi dispositivi entry level, l’3L e l’1S. Vediamo in dettaglio tutte le loro caratteristiche I nuovi device a marchiosi caratterizzano entrambi per la loro estrema economicità nonostante siano dotati di un comparto hardware che si avvicina alla fascia media delsmartphone. Sia l’3L che l’1S si distinguono per avere un pannello di dimensioni generose, vale a dire da 6,52? HD+ che dallo stesso processore Octa-core MediaTek MT6762D. Ancora, hanno in comune una batteria da 4000mAh capace di garantire 1 giorno intero di autonomia.3L: scheda tecnica Sotto il telaio di questo smartphone trovano posto: Display: IPS ...

