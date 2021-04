Alberto e Piero Angela tornano insieme in tv: ecco quando li vedremo (Di mercoledì 21 aprile 2021) Mercoledì 21 aprile in prima serata su Rai 1 va in onda una nuova stagione di ‘Ulisse, il piacere della scoperta’, alla cui conduzione torna Alberto Angela. 5 gli appuntamenti di questa edizione che vedrà anche il grande ritorno insieme in tv dei due divulgatori scientifici. LEGGI ANCHE:– Stasera in tv, Ulisse il piacere della scoperta: cosa vedremo nella prima puntata Si comincia con le 7 meraviglie di Roma per concludere il ciclo di appuntamenti con la puntata dedicata ai cambiamenti ambientali e alle problematiche della sostenibilità climatica. Ed è proprio nell’appuntamento dedicato al confronto tra uomo e natura che Alberto e Piero Angela tornano insieme in tv. L’ultima volta era stata nel 2019 in occasione dello speciale ... Leggi su funweek (Di mercoledì 21 aprile 2021) Mercoledì 21 aprile in prima serata su Rai 1 va in onda una nuova stagione di ‘Ulisse, il piacere della scoperta’, alla cui conduzione torna. 5 gli appuntamenti di questa edizione che vedrà anche il grande ritornoin tv dei due divulgatori scientifici. LEGGI ANCHE:– Stasera in tv, Ulisse il piacere della scoperta: cosanella prima puntata Si comincia con le 7 meraviglie di Roma per concludere il ciclo di appuntamenti con la puntata dedicata ai cambiamenti ambientali e alle problematiche della sostenibilità climatica. Ed è proprio nell’appuntamento dedicato al confronto tra uomo e natura chein tv. L’ultima volta era stata nel 2019 in occasione dello speciale ...

