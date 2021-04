Alaves-Villarreal: formazioni ufficiali, quote, pronostici. Emery non fa rotazioni (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il Villarreal è in semifinale di Europa League ed è pienamente lanciato nella corsa alla qualificazione per le coppe europee anche nella prossima stagione; ieri notte ha sbancato il Ciutat de Valencia, disintegrando il Levante e dimostrando che la sconfitta con l’Osasuna è stato solo un incidente di percorso. L’Alaves, invece, corre per salvarsi e InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ilè in semifinale di Europa League ed è pienamente lanciato nella corsa alla qualificazione per le coppe europee anche nella prossima stagione; ieri notte ha sbancato il Ciutat de Valencia, disintegrando il Levante e dimostrando che la sconfitta con l’Osasuna è stato solo un incidente di percorso. L’, invece, corre per salvarsi e InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

7raul0 : #acestream 5 mb HD #LaLiga #RealBetis - #Athletic #Cadiz - #RealMadrid 9e5f90e0a325e48ad3ec458d6a7d41ad852b49fd… - ilveggente_it : ?? #LIGA #Alaves Vs #Villarreal è una partita valida per la 31° giornata di Liga. Scopri i nostri #pronostici e l… - infobetting : Alaves-Villarreal (mercoledì H 21.00): formazioni, quote, pronostici. - 11contro11 : Liga, giornata 33: cinquina ... #Alaves #AthleticBilbao #AtleticoMadrid #Barcellona #Cadice #CeltaVigo #Eibar… - SoccerScientis : 2/2 Udinese X, X2, BTTS Sampdoria 1X BTTS Fiorentina 2 85% Parma 2 75% Atalanta 1 85%, BTTS Napoli 1 70%, BTTS Bene… -