Al Bano, visita a sorpresa all’Ospedale Covid: “È la terza guerra mondiale” (Di mercoledì 21 aprile 2021) In questo momento così drammatico per tutti, Al Bano visita l’Ospedale Covid nella Fiera del Levante di Bari: le sue parole. Momento di estrema difficoltà dal punto di vista sanitario ed economico quello attuale: se da una parte i vaccini anti Covid danno una speranza nonostante i dubbi che ancora pervadono tutti, i contagi continuano L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 21 aprile 2021) In questo momento così drammatico per tutti, All’Ospedalenella Fiera del Levante di Bari: le sue parole. Momento di estrema difficoltà dal punto di vista sanitario ed economico quello attuale: se da una parte i vaccini antidanno una speranza nonostante i dubbi che ancora pervadono tutti, i contagi continuano L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

infoitcultura : Al Bano visita (a sorpresa) l'ospedale Covid in Fiera: 'Sono presente dove c'è necessità' - infoitcultura : Coronavirus, Al Bano visita a sorpresa ospedale Fiera: «Bisogna esserci» VIDEO - infoitcultura : Al Bano in visita al Covid Hospital. La richiesta spiazzante di un'anziana - CaffeFou : Al Bano in visita al Covid Hospital. ?La richiesta spiazzante di un'anziana #COVID?19 #albano #bari - eskadra303 : RT @baritoday: Al Bano visita (a sorpresa) l'ospedale Covid in Fiera: 'Sono presente dove c'è necessità' -