Air France-KLM, Bercy: “Stato non salirà oltre il 30% salvo grave disastro economico” (Di mercoledì 21 aprile 2021) (Teleborsa) – Lo Stato Francese non aumenterà la sua partecipazione nel capitale di Air France-KLM salvo che in caso si verifichino “catastrofi economiche enormi”. È quanto ha affermato un alto funzionario del ministero dell’Economia Francese, a due giorni dalla decisione di Parigi di raddoppiare la sua partecipazione nel gruppo in difficoltà. “Oggi siamo al di sotto del 30% e non intendiamo superare il 30%, a meno che non ci sia un altro grave disastro economico che porterebbe lo Stato a venire in aiuto di Air France-KLM” ha dichiarato il Commissario per gli investimenti statali, Martin Vial, a BFM Business. Il gruppo franco-olandese, duramente colpito dalla crisi del Covid-19 come l’intero settore dell’aviazione ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 21 aprile 2021) (Teleborsa) – Lose non aumenterà la sua partecipazione nel capitale di Air-KLMche in caso si verifichino “catastrofi economiche enormi”. È quanto ha affermato un alto funzionario del ministero dell’Economiase, a due giorni dalla decisione di Parigi di raddoppiare la sua partecipazione nel gruppo in difficoltà. “Oggi siamo al di sotto del 30% e non intendiamo superare il 30%, a meno che non ci sia un altroche porterebbe loa venire in aiuto di Air-KLM” ha dichiarato il Commissario per gli investimenti statali, Martin Vial, a BFM Business. Il gruppo franco-olandese, duramente colpito dalla crisi del Covid-19 come l’intero settore dell’aviazione ...

