Agricoltura | Anbi | “Innovazione tecnologica per risparmio idrico”

(Di mercoledì 21 aprile 2021) ROMA – “Occorre investire sulle infrastrutture tecnologiche per rendere competitivi i sistemi irrigui, garantendo un importante risparmio di acqua che risulterà essere decisivo per l’intero settore agricolo”. Così Massimo Gargano, direttore generale Anbi, al webinar ‘Il valore dell’acqua 4.0?, organizzato dall’Associazione nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue, tenutosi in diretta streaming.