Agnelli: “Mai pentito di aver preso Cristiano Ronaldo e Pirlo” (Di mercoledì 21 aprile 2021) In un’intervista a Repubblica, Andrea Agnelli ha parlato anche delle scelte tecniche riguardanti la sua Juventus: “Non mi sono mai pentito di aver preso Cristiano Ronaldo. Se tornassi indietro lo rifarei sempre. Pirlo? Neanche“. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 21 aprile 2021) In un’intervista a Repubblica, Andreaha parlato anche delle scelte tecniche riguardanti la sua Juventus: “Non mi sono maidi. Se tornassi indietro lo rifarei sempre.? Neanche“. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

