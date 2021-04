Agnelli Juventus, dimissioni in vista? Spunta il nome del nuovo presidente (Di mercoledì 21 aprile 2021) Agnelli Juventus – Caos totale nel mondo del calcio. Una Superlega annunciata e ritirata in 48 ore. In due giorni il mondo della Juventus è stato stravolto. Andrea Agnelli esce da questi due giorni infernali da perdente. Dopo l’annuncio della Superlega, Agnelli si è messo contro UEFA, FIFA e Lega Serie A. L’attuale presidente bianconero si è circondato di nemici che potrebbero danneggiare e penalizzare la Juventus. Dunque circolano le notizie sulle possibili dimissioni del presidente bianconero. Agnelli Juventus, ecco il possibile sostituto Sul web aumentano le voci sulle dimissioni di Andrea Agnelli. Su ilBianconero.com, riportano una notizia: il Corriere della Sera ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 21 aprile 2021)– Caos totale nel mondo del calcio. Una Superlega annunciata e ritirata in 48 ore. In due giorni il mondo dellaè stato stravolto. Andreaesce da questi due giorni infernali da perdente. Dopo l’annuncio della Superlega,si è messo contro UEFA, FIFA e Lega Serie A. L’attualebianconero si è circondato di nemici che potrebbero danneggiare e penalizzare la. Dunque circolano le notizie sulle possibilidelbianconero., ecco il possibile sostituto Sul web aumentano le voci sulledi Andrea. Su ilBianconero.com, riportano una notizia: il Corriere della Sera ...

