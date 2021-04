Agnelli | “Contattato da molti club per aderire alla Super Lega Uefa? La nostra un’industria non credibile”

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Si aggiungono altre parole a quelle già rilasciateReuters da Andreasempre all’agenzia tedesca: “Non dirò qui quantimi hannoin queste 24 ore per aderirvi, magari mentono ma sono statoda un numero importante diper. Il pressing della politica inglese? Se sei squadre si fossero staccate e avrebbero minacciato l’EPL (Premier League), la politica l’avrebbe visto come un attaccoBrexit e al loro schema politico”. Sull’e sul rapporto con Ceferin. “Le relazioni sono lì, ne ho viste tante cambiare nel tempo. Adesso sono certo che le persone saranno aperte al dialogo, a parlarsi l’una con l’altra. Però non credo che lasia...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Agnelli Contattato

Manella sua intervista preferisce attaccare la Uefa (non uno stinco di santo ndr) e dice: Traditore e serpente:risponde alle accuse JP Morgan hail Napoli per entrare in ...... banca finanziatrice del progetto , avrebbeil Napoli e invitato ad unirsi: per ora ... "Ma è così da ottant'anni, mi pare" ha affermato il presidente bianconero Andrea, suscitando le ...Andrea Agnelli, presidente della Juventus, ha parlato di quanto è accaduto nelle ultime concitatissime ore in merito alla Superlega.Intervista alla Reuters dopo il fallimento del progetto Superlega per Andrea Agnelli, numero uno della Juventus. "Il progetto non andrà avanti", ha detto all'agenzia, ...