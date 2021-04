Aggiornato Resident Evil ReVerse | Download | Data | Ora e Requisiti per l’Open Beta PC

Leggi su gamerbrain

(Di mercoledì 21 aprile 2021)Village è alle porte, l’uscita è fissata per il 7 Maggio, nell’attesa è possibile provare in Anteprima, laPubblica del Multiplayer su PC e Console. Re:Verse vi permetterà di sfidare altri giocatori in un deathmatch, nei panni dei più celebri personaggi della serie, da Chris, Leon e Claire a nemici come i membri della famiglia Baker. IldellaPubblica è disponibile da oggi mentre i server apriranno alle 08:00 dell’8 aprile e chiuderanno alla stessa ora dell’11 aprile.minimi diRe:Verse OS: Windows 10 (64 bit) CPU: Intel Core i5-7500 ? AMD Ryzen 3 1200 Memoria: 8 GB ...