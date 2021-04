“After”: la saga continua anche al cinema (Di mercoledì 21 aprile 2021) Annunciato il prequel del film La saga di “After”continua anche il cinema. Le pellicole tratte dei romanzi di Anna Todd andranno avanti oltre il quarto film. Secondo “Deadline” il regista Castille Landon sarebbe al lavoro su prequel e sequel mentre si stanno ultimando le riprese del terzo e quarto capitolo che per comodità e a causa della pandemia sono stati girati insieme. Il prequel che dovrebbe uscire sicuramente dopo il terzo capitolo, “After We Fell” e dopo il quarto sarà incentrato solo su Hardin, il ribelle ragazzo che ha fatto perdere la testa alla protagonista Tess. A vestire i panni del complesso ragazzo è stato Hero Fiennes Tiffin ma almeno per il prequel non è detto che possa rimanere l’attore. Leggi anche: “After We Fell”: le ultime ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 21 aprile 2021) Annunciato il prequel del film Ladi “il. Le pellicole tratte dei romanzi di Anna Todd andranno avanti oltre il quarto film. Secondo “Deadline” il regista Castille Landon sarebbe al lavoro su prequel e sequel mentre si stanno ultimando le riprese del terzo e quarto capitolo che per comodità e a causa della pandemia sono stati girati insieme. Il prequel che dovrebbe uscire sicuramente dopo il terzo capitolo, “We Fell” e dopo il quarto sarà incentrato solo su Hardin, il ribelle ragazzo che ha fatto perdere la testa alla protagonista Tess. A vestire i panni del complesso ragazzo è stato Hero Fiennes Tiffin ma almeno per il prequel non è detto che possa rimanere l’attore. Leggi: “We Fell”: le ultime ...

