Aeroporto di Bergamo | attiva nuova cabina di sanificazione

(Di mercoledì 21 aprile 2021) (Teleborsa) – L’di Milano, attraverso la società di gestione SACBO, ha rafforzato le procedure in materia di protocolli di sicurezza sanitaria anti Covid-19, in vista della graduale ripresa dei flussi di viaggiatori. All’ingresso della porta 4 dell’, punto unico di accesso all’aerostazione, è stata installata ladisviluppata dall’azienda bergamasca WMEM nell’ambito del progetto “Be Safe”, condiviso con altre aziende del territorio. Si tratta di un dispositivo diindividuale, già utilizzato durante i mondiali di sci alpino Cortina 2021, studiato per abbattere la carica batterica e virale presente su tutte le superfici della persona (abiti, borse e bagagli, scarpe, occhiali) che entrano in contatto con la nebbia sanificante. ...

Advertising

ValserianaNews : Cabina sanificazione installata all'ingresso dell'aeroporto di Bergamo - Valseriana News - Vivi_Tenerife : Aeroporto Milano-Bergamo attivo dispositivo di sanificazione individuale - ValserianaNews : Cabina sanificazione non obbligatoria installata all'ingresso dell'aeroporto di Bergamo. Il dispositivo posizionato… - italiavola : CABINA SANIFICAZIONE IN FUNZIONE ALL’AEROPORTO DI MILANO BERGAMO - ItaliaaTavola : L'aeroporto di Milano-Bergamo ha predisposto un dispositivo che sanifica i passeggeri pulendo indumenti e bagagli p… -

Ultime Notizie dalla rete : Aeroporto Bergamo

Metro

L'di Milano, attraverso la società di gestione SACBO, ha rafforzato le procedure in materia di protocolli di sicurezza sanitaria anti Covid - 19, in vista della graduale ripresa dei ...Una cabina di sanificazione, per tutti, all'ingresso della porta 4, punto di accesso all'di Milano. La Sacbo si prepara al ritorno dei flussi turistici con un dispositivo anti Covid per garantire maggiore sicurezza sanitaria all'interno dell'aerostazione. La cabina di ...L'aeroporto di Milano Bergamo, attraverso la società di gestione SACBO, ha rafforzato le procedure in materia di protocolli di sicurezza ...Aeroporto Milano-Bergamo attivo dispositivo di sanificazione individuale All’ingresso della porta 4 dell’aeroporto di Bergamo, punto unico di accesso all’aerostazione, è stata installata la cabina di ...