Adidas, le nuove sneaker «Mylo» sono fatte con i funghi (Di mercoledì 21 aprile 2021) Segnatevi questo nome Mylo. Perché in futuro ne sentiremo molto parlare. Soprattutto nel mondo della moda dove il tema della sostenibilità ha oramai preso il sopravvento. Mylo è un materiale ottenuto dal micelio, contenuto nelle radici dei funghi, che alla vista e al tatto ricorda la pelle, e da qualche giorno a questa parte Mylo è anche il nome della prima sneaker Adidas realizzata con questo materiale. Il brand tedesco, infatti, che entro il 2024 si è posto come obiettivo quello di eliminare completamente la plastica dalle sue sneakers utilizzando solo materiali naturali, presenta - quello che a oggi è solo un concept, ma che entro un anno potrebbe diventare realtà - la prima sneaker Stan Smith fatta con il Mylo, ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 21 aprile 2021) Segnatevi questo nome. Perché in futuro ne sentiremo molto parlare. Soprattutto nel mondo della moda dove il tema della sostenibilità ha oramai preso il sopravvento.è un materiale ottenuto dal micelio, contenuto nelle radici dei, che alla vista e al tatto ricorda la pelle, e da qualche giorno a questa parteè anche il nome della primarealizzata con questo materiale. Il brand tedesco, infatti, che entro il 2024 si è posto come obiettivo quello di eliminare completamente la plastica dalle sues utilizzando solo materiali naturali, presenta - quello che a oggi è solo un concept, ma che entro un anno potrebbe diventare realtà - la primaStan Smith fatta con il, ...

