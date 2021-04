Adele, dopo il divorzio c’è subito un altro: il gossip clamoroso (Di mercoledì 21 aprile 2021) La cantautrice Adele avrebbe trovato un nuovo compagno dopo essersi lasciata con il marito. E lui non sarebbe uno qualsiasi. Adele, bellissima e bravissima, sarebbe adesso anche fidanzatissima. La cantautrice… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 21 aprile 2021) La cantautriceavrebbe trovato un nuovo compagnoessersi lasciata con il marito. E lui non sarebbe uno qualsiasi., bellissima e bravissima, sarebbe adesso anche fidanzatissima. La cantautrice… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

ruggeroismydrug : RT @_fentybeesly: EP. 9 Mi Manchi Aka7even come tutti i grandi artisti come Adele e Taylor Swift dopo una rottura, riversa tutti i suoi di… - esticazzix : RT @_fentybeesly: EP. 9 Mi Manchi Aka7even come tutti i grandi artisti come Adele e Taylor Swift dopo una rottura, riversa tutti i suoi di… - comevspeaktome : RT @_fentybeesly: EP. 9 Mi Manchi Aka7even come tutti i grandi artisti come Adele e Taylor Swift dopo una rottura, riversa tutti i suoi di… - doyoyodream : RT @linuxshoe: adele al telefono dopo aver detto pronto: - balc_anus : RT @linuxshoe: adele al telefono dopo aver detto pronto: -