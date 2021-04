Action offre cento posti di lavoro anche a diplomati | cosa vende e dove apre

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Arriva in Italia la catena di discount, originaria dei Paesi Bassi e ormai diffusa in tutta Europa, con 1.600 negozi in 8 diversi Paesi. Il nuovo marchio di grandi magazzini con beni a basso costoil primo punto vendita nella Penisola. I negozivendono prodotti per la cura e la pulizia della casa, biria e arredamento, abbigliamento e attrezzature per lo sport, il tempo libero e il giardinaccio, articoli per animali domestici, cancelleria, alimentari e giocattoli. Il grande punto di forza dell’azienda è il continuo rinnovo del catalogo, con circa 150 nuovi prodotti ogni settimana nei punti vendita. Le perture dei primi negoziin Italia avverranno il 22 aprile a Torino, in via Fratelli Garrone con uno superstore di 900 metri quadri, e a Vanzaghello, in provincia di Milano, ...