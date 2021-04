Accordo forze dell’ordine-banche per aumentare la sicurezza: dai bancomat al personale (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nella mattinata di mercoledì 21 aprile, alla presenza del Questore Maurizio Auriemma e dei Comandanti Provinciali dei Carabinieri Alessandro Nervi e della Guardia di Finanza Marco Filipponi, è stato siglato, dal Prefetto di Bergamo Enrico Ricci e dal Coordinatore di OSSIF – Centro di Ricerca dell’A.B.I. sulla sicurezza Anticrimine Marco Iaconis, il Protocollo di Intesa per la prevenzione della criminalità ai danni delle banche e della clientela. Il Protocollo prevede misure idonee a garantire una crescente sicurezza degli Istituti di credito e a tutela della clientela e promuove una più stretta collaborazione e sinergia con le forze di polizia, anche attraverso reciproci scambi di informazioni e conoscenze. II documento, a cui hanno aderito 25 istituti di credito (Allianz Bank, Banca CARIGE, Banca Cremasca e Mantovana, ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nella mattinata di mercoledì 21 aprile, alla presenza del Questore Maurizio Auriemma e dei Comandanti Provinciali dei Carabinieri Alessandro Nervi e della Guardia di Finanza Marco Filipponi, è stato siglato, dal Prefetto di Bergamo Enrico Ricci e dal Coordinatore di OSSIF – Centro di Ricerca dell’A.B.I. sullaAnticrimine Marco Iaconis, il Protocollo di Intesa per la prevenzione della criminalità ai danni dellee della clientela. Il Protocollo prevede misure idonee a garantire una crescentedegli Istituti di credito e a tutela della clientela e promuove una più stretta collaborazione e sinergia con ledi polizia, anche attraverso reciproci scambi di informazioni e conoscenze. II documento, a cui hanno aderito 25 istituti di credito (Allianz Bank, Banca CARIGE, Banca Cremasca e Mantovana, ...

