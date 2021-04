Accordo ENGIE-Amazon | in Sicilia due nuovi parchi agro-fotovoltaici

(Di mercoledì 21 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Dueinche forniranno energia verde ad. La loro realizzazione rientra in un progetto di, gruppo energetico mondiale impegnato nella transizione verso un'economia carbon neutral.I duesi aggiungono al portafoglio di impianti diin Italia che conta un totale di 23di energia rinnovabile in, Molise, Umbria, Lombardia, Basilicata, Puglia, Calabria e Campania.La strategia dinelle rinnovabili ha visto una forte accelerazione dal 2020, che ha portato a triplicare la capacità installata grazie ad acquisizioni mirate: l'azienda ha aggiunto, ai 165MW di impianti ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Accordo ENGIE

La Sicilia

L'siglato dae Amazon permetterà di produrre energia rinnovabile per alimentare le sedi di Amazon in Italia e contribuirà al raggiungimento dell'obiettivo Amazon di gestire il 100% del ...ha annunciato la sottoscrizione di unper la cessione alla società taiwanese TCC del 60,5% diEps. Al completamento dell'operazione, attesa per l'estate 2021,Eps diventerà ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.Due innovativi parchi agro-fotovoltaici della capacità produttiva complessiva di 104Mw Peak consentiranno di produrre energia rinnovabile per alimentare le sedi di Amazon in Italia, contribuendo anche ...