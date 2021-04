Accoltellò il poliziotto Yuri Sannino Condannato a 8 anni | Conestà Mosap | «Sentenza storica per il Mosap parte civile»

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 21 aprile 2021) «Abbiamo appena appreso che il Tribunale penale di Roma – sezione IX collegiale, Pres. Dott. Nespeca – haPietro Maruca alla pena di 8di reclusione per il tentato omicidio del collega, intervenuto il 28 giugno 2019 per difendere la moglie dell’imputato dalla furia di quest’ultimo con cui era in fase di separazione, nel quartiere Tor Bella Monaca. Per il collega che ha rischiato di morire, è stata fatta giustizia». Lo dichiara Fabio, Segretario Generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (),nel procedimento, assistito dall’avvocato Antonello Madeo. «Il collegio giudicante ha poiMaruca al risarcimento del danno non ...