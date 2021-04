(Di mercoledì 21 aprile 2021) E' un antivirale usato da molti anni in Giappone. Finora è stato studiato solo in vitro. L'università e l'ospedale dilo testeranno per ora su 256 pazienti ricoverati ma non tanto gravi da essere in terapia intensiva

... direttrice scientifica dell'Istituto di Ricerca Pediatrica - Città della Speranza die ... ha delle conseguenze, ad esempio " si arriva nelle fasi più avanzate disenza dati ...Sta partendo aladi un nuovo possibile farmaco contro il Covid. Se ne occupano l'ateneo e l'azienda ospedaliera della città. Il nafamostat mesilato è un farmaco usato da trent'anni in ...Al via a Padova la sperimentazione di un nuovo farmaco contro il Covid. Ma che cosa sappiamo al riguardo? Le ultime notizie ...La ricerca haa preso in esame il nafamostat, un farmaco utilizzato da anni in Giappone come generico anticoagulante e per curare le pancreatiti, che ha mostrato un ottimo profilo di sicurezza in tutti ...