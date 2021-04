“A mio padre è stato fatto un agguato solo per difendere me”. Parla la figlia dell’uomo ucciso durante una lite per un parcheggio (Di mercoledì 21 aprile 2021) “A mio padre è stato fatto un agguato in piena regola, solo per difendere me“. E’ questa la ricostruzione dell’omicidio di Maurizio Cerrato che fa la figlia Maria Adriana. Nessuna lite, scrive su facebook, ma un’aggressione in piena regola. Il motivo? Maurizio era intervenuto in difesa della figlia, “colpevole” di aver parcheggiato l’auto in un posto che qualcuno riteneva fosse solo suo. L’episodio è avvenuto lunedì a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine Cerrato, 61 anni, è stato colpito con un cric e poi accoltellato a morte. Stando alle indagini dei carabinieri Maria Adriana ha spostato una sedia che occupava un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) “A miounin piena regola,perme“. E’ questa la ricostruzione dell’omicidio di Maurizio Cerrato che fa laMaria Adriana. Nessuna, scrive su facebook, ma un’aggressione in piena regola. Il motivo? Maurizio era intervenuto in difesa della, “colpevole” di aver parcheggiato l’auto in un posto che qualcuno riteneva fossesuo. L’episodio è avvenuto lunedì a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine Cerrato, 61 anni, ècolpito con un cric e poi accoltellato a morte. Stando alle indagini dei carabinieri Maria Adriana ha spouna sedia che occupava un ...

