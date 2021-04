A Gerusalemme la violenza dell' occupante | viaggio nella città ' giudeizzata'

(Di mercoledì 21 aprile 2021), riesplode la. Ed è allarme rosso. Indicativo in proposito è l'editoriale di Haaretz: 'Laè tornata nelle strade di. Come nelle precedenti ondate di, ...

Advertising

mau_or_ : irresponsabile e aggressivo, contribuendo alla violenza. All'inizio del mese sacro musulmano del #Ramadan la poli… - mau_or_ : La violenza è tornata nelle strade di Gerusalemme. Come nelle precedenti ondate di violenza, è difficile individuar… - AntoninoDelGiu : Ufficiale: Il 2 maggio,coloni e IDF espelleranno con la violenza le famiglie ????dalle loro case a Sheikh Jarrah. Fir… - tsmellony : Nel 2020, sono stati documentati 771 episodi di violenza da parte dei coloni, che hanno causato lesioni a 133 pales… -

Ultime Notizie dalla rete : Gerusalemme violenza

Infopal

, riesplode la. Ed è allarme rosso. Indicativo in proposito è l'editoriale di Haaretz: 'Laè tornata nelle strade di. Come nelle precedenti ondate di, ...Perché la, se c'è il consenso della vittima, non è un problema. Ma nessuno si sofferma su ... negli atri della casa del Signore, in mezzo a te,'. Roberto Marchesini InviaAll'inizio del mese sacro musulmano del Ramadan, la polizia ha deciso che ai residenti di Gerusalemme Est doveva essere impedito di sedersi sui gradini che portano alla Porta di Damasco ...Una tra le più importanti organizzazioni israeliane per i diritti umani prende di nuovo posizione su leggi, pratiche e “violenze di Stato” da parte di Tel Aviv che hanno lo scopo di rafforzare la supr ...