"A cosa siamo ridotti". Senaldi interrompe Sileri: virus, vaccini e aperture, un'umiliante verità | Video (Di mercoledì 21 aprile 2021) siamo quasi agli sciamani. Pietro Senaldi, ospite di Giovanni Floris in studio a DiMartedì su La7, ascolta il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri parlare di aperture e campagna vaccinale e scuote la testa. Dal 26 aprile l'Italia riapre (almeno sulla carta) ma la verità è che non è ancora l'auspicata liberazione, ma l'ennesimo, pericoloso salto nel vuoto. "Non bisogna fare ipocrisia, l'apertura determinerà qualche morte in più, questo è un dato incontestabile. Far circolare maggiormente il virus è rischioso soprattutto a vaccinazioni in corso - chiarisce il professor Massimo Andreoni, primario di Malattie Infettive a Tor Vergata -. Se si devono fare aperture, la valutazione è altra ma sotto l'aspetto medico sono assolutamente contrario". Risponde ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021)quasi agli sciamani. Pietro, ospite di Giovanni Floris in studio a DiMartedì su La7, ascolta il sottosegretario alla Salute Pierpaoloparlare die campagna vaccinale e scuote la testa. Dal 26 aprile l'Italia riapre (almeno sulla carta) ma laè che non è ancora l'auspicata liberazione, ma l'ennesimo, pericoloso salto nel vuoto. "Non bisogna fare ipocrisia, l'apertura determinerà qualche morte in più, questo è un dato incontestabile. Far circolare maggiormente ilè rischioso soprattutto a vaccinazioni in corso - chiarisce il professor Massimo Andreoni, primario di Malattie Infettive a Tor Vergata -. Se si devono fare, la valutazione è altra ma sotto l'aspetto medico sono assolutamente contrario". Risponde ...

Advertising

juventusfc : ??? @Pirlo_official: «Sul tema @TSLComms sono state fatte valutazioni, ma non devo parlare io di questa cosa. Siamo… - RaiRadio2 : ?? Avanti un altro come me Siamo la new generation Ma tu che cosa vuoi da me Non trovo più satisfaction, no satisfac… - agorarai : 'Vorrei sapere che cosa c'è di ragionato, in questo rischio. La priorità dovrebbe essere proteggere i cittadini. Av… - Maria80929690 : RT @_Delilah__: 'tante volte ho chiuso porte che lui mi ha aperto' 'oggi ho avuto la conferma che io e lui siamo veramente una cosa sola qu… - aosonomartinaa : RT @sangiosbrando: mi sa che ci siamo un po' tutti dimenticati di chi effettivamente è Sam, ma soprattutto di cosa è capace, quindi vi rinf… -