A che punto è il Recovery Fund italiano? (Di mercoledì 21 aprile 2021) Mario Draghi la prossima settimana sarà atteso da una delle prove del nove per il suo esecutivo: la presentazione a Camera e Senato della bozza italiana per il Recovery Fund, a pochi giorni dalla scadenza del 30 aprile fissata dalla Commissione per la ricezione della bozza del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) la cui riscrittura è InsideOver.

