A Berlino scontri e arresti al corteo anti-lockdown. Lacrimogeni della polizia sulla folla – Il video (Di mercoledì 21 aprile 2021) Alta tensione in Germania, dove nel centro di Berlino si sono registrati scontri tra la polizia in assetto antisommossa e i partecipanti al corteo contro le nuove misure anti Covid. La manifestazione è stata organizzata dal partito di estrema destra Alternative für Deutschland (AfD) ed è partita dalla zona centrale del Riechstag nella mattinata del 21 aprile, proprio mentre nel Bundestag tedesco il governo di Angela Merkel discuteva le nuove restrizioni da adottare per arginare i contagi. Durante i tafferugli, i reparti della celere berlinese hanno disperso i manifestanti perché le norme sul distanziamento non sarebbero state rispettate. Dalle prime ricostruzioni, inoltre, alcuni agenti sarebbero stati aggrediti da un gruppo di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 21 aprile 2021) Alta tensione in Germania, dove nel centro disi sono registratitra lain assettosommossa e i partecipalcontro le nuove misureCovid. La manifestazione è stata organizzata dal partito di estrema destra Alternative für Deutschland (AfD) ed è partita dalla zona centrale del Riechstag nella mattinata del 21 aprile, proprio mentre nel Bundestag tedesco il governo di Angela Merkel discuteva le nuove restrizioni da adottare per arginare i contagi. Durante i tafferugli, i reparticelere berlinese hanno disperso i manifestperché le norme sul distanziamento non sarebbero state rispettate. Dalle prime ricostruzioni, inoltre, alcuni agenti sarebbero stati aggrediti da un gruppo di ...

