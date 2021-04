A Bacoli il Centro di documentazione della Shoah e dell’ebraismo del Mezzogiorno e il Museo della Shoah

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Nascono aildidel Meridione d’Italia e il. Promossa dalla Comunità Ebraica di Napoli, dal Comune die dall’Associazione “Memoriæ –”, l’iniziativa ha lo scopo di far conoscere la storia e le tradizioni di una delle più antiche comunità dell’Italia meridionale, ma anche le cause e gli effetti dell’immane tragedia di cui furono vittime, nella prima metà del secolo scorso, milioni di ebrei europei. La: una catastrofe partorita dalla ...

Advertising

antonellaa262 : Il progetto del Centro di documentazione della Shoah e dell’ebraismo del Meridione d’Italia e dal museo della Shoah… - Rimontitours : #Napoli #Campania ~ L’Università Federico II aprirà un centro studi in #Archeologia #subacquea a #Villa #Ferretti a… -

Ultime Notizie dalla rete : Bacoli Centro

Il Denaro

...in campo siano più preoccupati dalla geografia delle alleanze elettorali anziché porre al... "In tutti questi anni in cui mi onoro di essere sindaco della Città disono stato convocato ...... 23enne di, che ha deciso di discutere la tesi di laurea in videoconferenza dall' ospedale ... Pur di non lasciare solo il suo piccolo, ha scelto di discutere la tesi direttamente dal...Nascono a Bacoli il Centro di documentazione della Shoah e dell’ebraismo del Meridione d’Italia e il Museo della Shoah. Promossa dalla Comunità Ebraica di Napoli, dal Comune di Bacoli e dall’Associazi ...Le iniziative proposte dal nascente Centro di documentazione della Shoah e dell’ebraismo del Meridione d’Italia e dal museo della Shoah saranno illustrate nel ...