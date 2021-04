"4 mesi di lockdown e non si sono lamentati". Crisanti oltre l'allarmismo: vuole condannare gli italiani al peggio (Di mercoledì 21 aprile 2021) Andrea Crisanti non perde la sua linea rigorista. Intransigente sul coronavirus, il professore ordinario di Microbiologia a Padova ribadisce a Cartabianca la necessità di tenere ancora gli italiani in casa. "Stavolta la politica si è presa la responsabilità, questo è un elemento di chiarezza - ha messo le mani avanti di fronte alle telecamere di Bianca Berlinguer su Rai 3 - poi giudicheranno gli elettori. Invece in Spagna la situazione non è così positiva come si dice: a Madrid il tasso di contagio è di 350 casi ogni 100mila abitanti". Per l'esperto infatti Mario Draghi e l'intero governo non dovevano giustificare le parziali riaperture del Paese ammettendo di aver assunto "un rischio calcolato". Il motivo? "Ci sono gli interessi degli imprenditori ma anche le esigenze delle persone vulnerabili di rimanere vive. Con le aperture ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Andreanon perde la sua linea rigorista. Intransigente sul coronavirus, il professore ordinario di Microbiologia a Padova ribadisce a Cartabianca la necessità di tenere ancora gliin casa. "Stavolta la politica si è presa la responsabilità, questo è un elemento di chiarezza - ha messo le mani avanti di fronte alle telecamere di Bianca Berlinguer su Rai 3 - poi giudicheranno gli elettori. Invece in Spagna la situazione non è così positiva come si dice: a Madrid il tasso di contagio è di 350 casi ogni 100mila abitanti". Per l'esperto infatti Mario Draghi e l'intero governo non dovevano giustificare le parziali riaperture del Paese ammettendo di aver assunto "un rischio calcolato". Il motivo? "Cigli interessi degli imprenditori ma anche le esigenze delle persone vulnerabili di rimanere vive. Con le aperture ...

