250mila emendamenti della Lega agli animali in Costituzione. È tornata in azione la macchina di Calderoli? Roberto Calderoli ha tirato fuori un'altra volta il suo software fabbrica-emendamenti? Il dubbio è lecito alla luce dei 250mila emendamenti con cui il suo partito, la Lega, sta cercando di affossare in commissione Affari costituzionali del Senato il ddl per l'inserimento dell'ambiente in Costituzione, il cui testo ha raccolto i vari disegni di legge assegnati alla commissione sull'argomento. Ma, c'è un ma. Per il Carroccio, infatti, la tutela degli animali non vale per tutti e per tutti allo stesso modo: L'ostruzionismo della Lega: "Non tutti gli animali sono uguali" "Serve differenziare con ragionevolezza le tipologie distinguendo tra animali d'affezione, selvatici, d'allevamento o pericolosi"

