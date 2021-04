21 aprile | il bollettino sul coronavirus di oggi in Italia | 13 844 contagiati | 364 morti | 20 552 guariti

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Ildel ministero della Salute suldi, 212021, con i nuovi casi di Covid-19 nelle regioni secondo i dati della Protezione Civile: 13.844, 364, 20.552. Le terapie intensive scendono di 75 unità, 471 in meno i ricoveri. I tamponi sono 350.034, il tasso di positività è al 4% (in calo dello 0,2%). Sono 15.894.532 le dosi di vaccino somministrate in totale. Ieri erano 12.074 i, 390 i, 22.453 i. 212021: ilsuldiSono quindi13.844 i positivi al test delinnelle ...

Advertising

fanpage : Il bollettino aggiornato di oggi #21aprile - DPCgov : ?? #22aprile ???? #allertaGIALLA su Lazio, Basilicata e Calabria. ?? Consulta il bollettino per conoscere il livello… - Corriere : I nuovi contagi sono 13.844, i decessi 364. Tasso di positività al 4%: il bollettino - FirenzePost : Covid, bollettino Italia: 364 morti, oggi 21 aprile. E 13.844 nuovi positivi - T7TorreSette : #Coronavirus Italia, il bollettino del 21 aprile: 13.844 nuovi casi, 364 decessi -

Ultime Notizie dalla rete : aprile bollettino

Nelodierno di contano 30 decessi mentre il totale delle vittime da inizio epidemia è di 6.069 persone. Infine oggi si contano 1.753 guariti e il totale dei guariti è di 277.426. persone. ...Covid Italia, ildi oggi 21. Nelle ultime 24 ore si contano 13.844 nuovi casi e 364 morti. Ieri in tutto il Paese erano stati registrati 12.074 contagi e 390 decessi. Sono 350.034 i tamponi ...In Italia oggi, mercoledì 21 aprile 2021, si registrano 13.844 nuovi positivi e 364 morti. Ieri c’erano stati 12.074 nuovi casi e 390 morti. In totale sono stati effettuati 350.034 tamponi (ieri erano ...Sono 266 i nuovi positivi covid in Liguria registrati nelle ultime 24 ore secondo i dati trasmessi da Alisa al Ministero della ...