21 aprile | Bvlgari ‘accende’ Piazza Augusto Imperatore

(Di mercoledì 21 aprile 2021)celebra il Natale di Roma con un tributo a. Da questa sera alle 21 e per alcuni mesi uno spettacolare video mapping dominerà la parte superiore della facciata dell’edificio situato di fronte al mausoleo diche dal 2022 ospiterà il nuovoHotel a Roma. L’installazione a, che si svilupperà attraverso sette proiettori su una lunghezza di 120 mt, il risultato di un connubio tra la digital art di Ignazio Lucenti la street art di Lucamaleonte in dialogo attraverso il racconto di una storia ispirata agli affreschi romani e all’architettura surrealista. La narrazione avviene tramite la metamorfosi della natura che si avvolge attorno agli archetipi dell’architettura ...

... anchecontribuirà ai festeggiamenti del Natale di Roma con un'iniziativa che celebrerà Piazza Augusto Imperatore. A partire dal 21, per alcuni mesi tutti i giorni dalle ore 21 in poi ...Il palazzo illuminato dal video mapping ospiterà ilHotel di Roma la cui apertura è ... Mercoledì 21alle 12.30, per la ricorrenza del 2774° Natale di Roma, Clara Tosi Pamphili, curatrice ...Un calendario di eventi fino al 1°maggio ripesca una tradizione accantonata con il Cristianesimo e ripescata dal Rinascimento, su cui il Duce cercò di mettere le mani ...Dal 20 aprile al 1 maggio, il Campidoglio organizza e sostiene un calendario di iniziative per festeggiare il 2774° Natale di Roma.