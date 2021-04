20 anni di Europei sulla Stazione Spaziale. (Di giovedì 22 aprile 2021) La Stazione Spaziale Internazionale (ISS) orbita intorno alla Terra da oltre due decenni e il primo astronauta europeo a salire a bordo fu l'italiano Umberto Guidoni, il 21 aprile 2001. Leggi su aliveuniverse.today (Di giovedì 22 aprile 2021) LaInternazionale (ISS) orbita intorno alla Terra da oltre due decenni e il primo astronauta europeo a salire a bordo fu l'italiano Umberto Guidoni, il 21 aprile 2001.

Advertising

MarcoBellinazzo : La SuperLegue per me? 12 club con licenza triennale e 12 qualificati per merito sportivo. 60% dei ricavi a questi u… - Gazzetta_it : #ginnastica Infinita #Ferrari, a 30 anni a caccia della quarta Olimpiade agli Europei di Basilea - gennaromigliore : Ho servito con orgoglio #Napoli in consiglio comunale e in parlamento e sono pronto a farlo da primo cittadino. Arc… - MatteoPettinar3 : RT @MarcoBellinazzo: La SuperLegue per me? 12 club con licenza triennale e 12 qualificati per merito sportivo. 60% dei ricavi a questi ulti… - IppoBertoli : RT @MarcoBellinazzo: La SuperLegue per me? 12 club con licenza triennale e 12 qualificati per merito sportivo. 60% dei ricavi a questi ulti… -