1MNEXT | il 22 aprile la finale per scegliere i 3 artisti emergenti per il Primo Maggio 2021

ROMA – Anche quest'anno 3 artisti emergenti avranno la possibilità di esibirsi al Primo Maggio 2021 di Roma, l'immancabile appuntamento promosso da CGIL, CISL e UIL, prodotto e organizzato da iCompany, che verrà trasmesso in diretta su RAI 3 e Rai Radio2 e che vedrà la Cavea dell'Auditorium Parco della Musica di Roma come location principale per le esibizioni degli artisti. I tre artisti vincitori verranno selezionati giovedì 22 aprile durante la finale di 1MNEXT, il contest organizzato da iCompany che come di consueto fa da apripista al Concertone. La finale, trasmessa alle ore 18 in streaming sulla pagina YouTube del Primo Maggio e su ...

