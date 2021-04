1978 – Roma (Di giovedì 22 aprile 2021) 1978 Via Zara, 27 – 00198 Roma Tel. 06/69335743 Sito Internet: www.ristorante1978.it Tipologia: tradizionale con spunti creativi Prezzi: antipasti 20/35€, primi 30/45€, secondi 35/45€, dolci 16/18€ Giorno di chiusura: Domenica, Lunedì e Martedì OFFERTA Gli estimatori della nota trasmissione Masterchef saranno contenti di sapere che alle redini della cucina di questo ristorante, da novembre del 2019, c’è il giovane Valerio Braschi, vincitore dell’edizione 2017 del programma quando era poco più che maggiorenne. Dopo varie esperienze e consulenze in giro per l’Italia e non solo, è approdato in questo piccolo locale del quartiere Trieste, proponendo un tipo di cucina che, per certi versi, si può definire sperimentale ma che, a nostro avviso, ha bisogno ancora di crescere e di trovare una sua armonia gustativa. Il menù si apre con un ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 22 aprile 2021)Via Zara, 27 – 00198Tel. 06/69335743 Sito Internet: www.ristorante.it Tipologia: tradizionale con spunti creativi Prezzi: antipasti 20/35€, primi 30/45€, secondi 35/45€, dolci 16/18€ Giorno di chiusura: Domenica, Lunedì e Martedì OFFERTA Gli estimatori della nota trasmissione Masterchef saranno contenti di sapere che alle redini della cucina di questo ristorante, da novembre del 2019, c’è il giovane Valerio Braschi, vincitore dell’edizione 2017 del programma quando era poco più che maggiorenne. Dopo varie esperienze e consulenze in giro per l’Italia e non solo, è approdato in questo piccolo locale del quartiere Trieste, proponendo un tipo di cucina che, per certi versi, si può definire sperimentale ma che, a nostro avviso, ha bisogno ancora di crescere e di trovare una sua armonia gustativa. Il menù si apre con un ...

Advertising

fabioLeman : @dureghello Prenderlo a calci ,non violentissimi, come successe nel 1978 a Roma con dei ‘ragazzacci’ che imbrattava… - AlbertoEnricoA2 : @DallDonatella Fate riaprire l'ospedale San Giacomo a Roma, lì è nato mio figlio nel 1978 ed è stata operata mia fi… - MicheleNigro : 20 aprile 1978. Mentre le Brigate Rosse consegnavano in una busta arancione, nei pressi de “Il Messaggero” di Roma,… - Daniele57754302 : Papa Giovanni Paolo II è stato il 264º papa della Chiesa cattolica e vescovo di Roma, 6° sovrano dello Stato della… - ASR_Goalmania : RT @daniel78ASR: 19/4/1978 Roma-Verona 2-1 45' Esposito (aut) 53' Mascetti… -