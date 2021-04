12 passi avanti per l’agricoltura italiana (Di mercoledì 21 aprile 2021) Come la complessità è il mezzo attraverso cui la natura si rigenera e cura se stessa, anche l’approccio che ci permette di trovare soluzioni durature per contrastare i cambiamenti climatici non può che essere articolato rispetto ai diversi parametri che lo compongono. E’ ciò che emerge chiaro dal nuovo report dell’associazione Terra!, 12 passi per la terra (e il clima) che, a partire da un’analisi dettagliata delle criticità che attraversano il comparto agricolo italiano, cerca di delineare un’agenda di interventi … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 21 aprile 2021) Come la complessità è il mezzo attraverso cui la natura si rigenera e cura se stessa, anche l’approccio che ci permette di trovare soluzioni durature per contrastare i cambiamenti climatici non può che essere articolato rispetto ai diversi parametri che lo compongono. E’ ciò che emerge chiaro dal nuovo report dell’associazione Terra!, 12per la terra (e il clima) che, a partire da un’analisi dettagliata delle criticità che attraversano il comparto agricolo italiano, cerca di delineare un’agenda di interventi … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

