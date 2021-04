Zingaretti: sarà estate diversa ma vaccino unica via per uscirne (Di martedì 20 aprile 2021) Roma – “Si parla molto di chiudere la stagione del Covid. Sono giuste le rivendicazioni di chi ha voglia di tornare alla vita e di chi ha un’impresa, ma l’unico modo per riuscirci e’ vaccinare, e ancora vaccinare. E poi continuare a stare attenti.” “Nel Lazio siamo stati per un lungo periodo zona gialla perche siamo stati attenti anche nei momenti di apertura. Ora si apre una nuova stagione che ci permettera’ di tornare progressivamente alla vita.” “Pero’ sara’ un’estate diversa, dove sara’ piu’ difficile morire perche’ abbiamo messo in sicurezza chi rischia di piu’, ma servira’ lo stesso responsabilita’ e attenzione perche’ il virus continua a girare per le persone, come i numeri ci dicono. Se vedete un luogo affollato, andate via”. Cosi’ il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in occasione dell’inaugurazione del centro ... Leggi su romadailynews (Di martedì 20 aprile 2021) Roma – “Si parla molto di chiudere la stagione del Covid. Sono giuste le rivendicazioni di chi ha voglia di tornare alla vita e di chi ha un’impresa, ma l’unico modo per riuscirci e’ vaccinare, e ancora vaccinare. E poi continuare a stare attenti.” “Nel Lazio siamo stati per un lungo periodo zona gialla perche siamo stati attenti anche nei momenti di apertura. Ora si apre una nuova stagione che ci permettera’ di tornare progressivamente alla vita.” “Pero’ sara’ un’, dove sara’ piu’ difficile morire perche’ abbiamo messo in sicurezza chi rischia di piu’, ma servira’ lo stesso responsabilita’ e attenzione perche’ il virus continua a girare per le persone, come i numeri ci dicono. Se vedete un luogo affollato, andate via”. Cosi’ il presidente della Regione Lazio, Nicola, in occasione dell’inaugurazione del centro ...

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti sarà Franceschini e Zingaretti inaugurano hub vaccinale a Cinecittà ... come ha ricordato anche il presidente Nicola Zingaretti , donando così sana leggerezza al contesto,... Il Centro Vaccinale "Cinecittà" sarà aperto 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20. Si estende in un'area ...

Vaccini Lazio, nuovo centro negli Studios di Cinecittà: "Luogo di vita e di speranza" Un 'luogo di vita e di speranza' ha definito il suggestivo spazio Nicola Zingaretti, presidente ... il siero dedicato sarà Pfizer e già nel primo giorno in tanti - tra anziani e 'recuperi' (persone che ...

