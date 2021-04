Zero, quando esce e dove vedere la nuova serie tv Netflix: trama, cast e streaming Ita (Video) (Di martedì 20 aprile 2021) Zero. E’ questo il nome della nuova serie italiana che debutterà domani, mercoledì 21 aprile, su Netflix e che racconta la storia di un adolescente timido, con un grande potere: quello dell’invisibilità. Zero, quando esce la nuova serie tv Netflix e quanti episodi sono? La nuova serie Netflix, Zero, uscirà sulla piattaforma domani, mercoledì 21 aprile. Sono 8 episodi nati da un’idea di Antonio Dikele Sistefano ed è una serie tv tratta liberamente dal libro “Non ho mai avuto la mia età”. Zero è la storia di Omar, un ragazzo italiano che vive nella periferia di Milano: è riservato, timido, ama i manga e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 20 aprile 2021). E’ questo il nome dellaitaliana che debutterà domani, mercoledì 21 aprile, sue che racconta la storia di un adolnte timido, con un grande potere: quello dell’invisibilità.latve quanti episodi sono? La, uscirà sulla piattaforma domani, mercoledì 21 aprile. Sono 8 episodi nati da un’idea di Antonio Dikele Sistefano ed è unatv tratta liberamente dal libro “Non ho mai avuto la mia età”.è la storia di Omar, un ragazzo italiano che vive nella periferia di Milano: è riservato, timido, ama i manga e ...

