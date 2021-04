Zampa | “Il video di Beppe Grillo è l’esito della disperazione”

Leggi su dire

(Di martedì 20 aprile 2021) ROMA – “Questo continuo andare a vedere se hanno parlato meno donne, abbastanza donne o più donne comincia davvero ad infastidirmi in modo profondo e lo trovo molto irrispettoso, prima di tutto nei confronti delle donne. Non trovo che ci sia una sola donna, non solo del Partito Democratico, che non si senta profondamente colpita da questo video. Penso che il filmato sia l’esito della disperazione, un gesto di un disperato che non ha il senso del proprio ruolo e dell’educatore, ossia di un padre che deve anche educare e deve sapere riconoscere. Non ha rispetto per questa ragazza, che per fortuna invece è difesa dalla sua famiglia, dagli avvocati e da tutto il resto di questo paese che credo non si riconosca nelle parole di Grillo, salvo chi è schierato per difenderlo quasi per contratto”. Così Sandra Zampa, responsabile salute del Partito Democratico, ospite di ‘Omnibus’, contenitore di La7.