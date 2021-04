Zaia: “Ristoranti solo all’aperto? È un bel problema, si pensi a Venezia” (Di martedì 20 aprile 2021) VENEZIA – Quello dei ristoratori senza spazio all’esterno per i dehors “è un problema che va risolto. Una valutazione la farei, non possiamo pensare che sia solo colpa del ristorante se la gente si infetta”. A dirlo è il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che oggi in conferenza stampa torna sulla questione delle riaperture. “Abbiamo un sacco di ristoratori che non hanno il plateatico- sottolinea Zaia- ad esempio, pensare che a Venezia tutti possano avere il giardinetto per fare ristorazione è difficile“. E incalza: “Se il tema è ‘solo all’aperto’, allora tutti devono essere all’aperto. Non solo la ristorazione, ma anche le altre attività che prevedono assembramenti”. Tra l’altro, sottolinea il governatore, “i ristoranti sono normati con linee guida che prevedono il distanziamento”. Leggi su dire (Di martedì 20 aprile 2021) VENEZIA – Quello dei ristoratori senza spazio all’esterno per i dehors “è un problema che va risolto. Una valutazione la farei, non possiamo pensare che sia solo colpa del ristorante se la gente si infetta”. A dirlo è il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che oggi in conferenza stampa torna sulla questione delle riaperture. “Abbiamo un sacco di ristoratori che non hanno il plateatico- sottolinea Zaia- ad esempio, pensare che a Venezia tutti possano avere il giardinetto per fare ristorazione è difficile“. E incalza: “Se il tema è ‘solo all’aperto’, allora tutti devono essere all’aperto. Non solo la ristorazione, ma anche le altre attività che prevedono assembramenti”. Tra l’altro, sottolinea il governatore, “i ristoranti sono normati con linee guida che prevedono il distanziamento”.

Advertising

QuotidianPost : Zaia: “Preoccupato per le riaperture, Venezia non ha spazi all’aperto” - yaZAxNB2K1oEYku : @zaiapresidente Il pass per questo , ristoranti all'aperto. Zaia sto governo el ga rotto i coioni sul serio . - marcoebenedetto : @matteosalvinimi pass tra regioni e tampone per eventi e ristoranti. vittoria? hai perso e ci hai venduti. zaia è g… - veneziaradiotv : Zaia: con due metri tra i tavoli i ristoranti chiudono - infoitinterno : Zaia: “Con 2 metri di distanza tra i tavoli si chiudono i ristoranti”. Presto un tabellone con la previsione di vac… -