Youtuber gay da 25 milioni di follower mandava messaggi pornografici a minorenni

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 20 aprile 2021) New York, 20 apr – Forse non molti in Italia oltre una certa fascia di età conoscno loJames Charles, ma ha ben 25di abbonati sul suo canale. Il ragazzo, gay dichiarato, truccatore e amico delle vip, è in questi giorni al centro del ciclone per aver irretito due sedicenni ed aver scambiato con loroda 25diIn un video caricato su YouTube il 2 aprile, l’influencer gay ha chiesto scusa per le sue azioni, riconoscendo che le sue conversazioni con i fan di 16 anni “non sarebbero mai dovute accadere”. Ha anche affermato di non essere a conoscenza della loro età quando ha iniziato a scambiarecon i ragazzi. YouTube, dal canto suo, ha dichiarato alla Bbc che il canale di James ...