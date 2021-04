XPeng P5 - La berlina elettrica punta sulla guida assistita via Lidar

(Di martedì 20 aprile 2021) In occasione del Salone di Shanghai, laha mostrato al pubblico la P5, la prima vettura di serie dotata di sensoriper la. La, della quale non si conoscono ancora le specifiche tecniche complete, diventa così il terzo modello elettrico della Casa cinese, andando ad affiancare la sorella maggiore P7 e la Suv G3: inizialmente sarà commercializzata solo nel Paese del Dragone, con le prime consegne previste entro la fine dell'anno. Stile semplice ed elegante. Lunga 4,81 metri, l'auto è caratterizzata da un design morbido e sinuoso a partire dal frontale, contraddistinto dai fari a Led triangolari collegati tra loro tramite una linea luminosa che attraversa la calandra. Osservando la fiancata si nota invece il profilo spiovente del tettuccio, che conferisce alla P5 una ...

