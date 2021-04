Xiaomi | brevetto per una fotocamera innovativa

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 20 aprile 2021) Dopo la rivoluzione del nuovo sistema di raffreddamento, il design diMi MIX FOLD torna ad essere protagonista: richiesto ilper uno smartphone unico. Il nuovo smartphoneLo smartphone non mostra né unafrontale, né tasti o porte di alimentazione. L’ipotesi è quella di una ricarica unicamente in modalità wireless e un’implementazione di unasotto il display. Le immagini mostrano unaposteriore in una doppia configurazione con tre sensori e un modulo flash, oppure con due sensori e due flash. Ilimpedisce la valutazione sulle tempistiche di una possibile presentazione del nuovo smartphone. L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.