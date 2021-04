WTA Istanbul 2021 | avanti Mertens e Kasatkina Fiona Ferro sconfigge Martic | brivido Kudermetova

Leggi su oasport

(Di martedì 20 aprile 2021) Si sono conclusi da poco gli incontri odierni al torneo WTA 250 di, con il debutto di tutti i calibri di primo piano sul rosso turco. Uno il principale risultato sovvertito a termini di pronostico, anche se il fatto che la francesebatta la numero 2 del seeding, la croata Petra, sul mattone tritato non è poi elemento di eccessiva sorpresa. Solo un’altra la testa di serie eliminata, la numero 6 Anastasia Pavlyuchenkova, battuta 6-4 al terzo dalla sua omonima (e connazionale) Potapova. Sempre in tema Russia, Veronika, terza del seeding, va a rischiare tantissimo contro l’americana Bernarda Pera, rimanendo nel torneo solo al tie-break decisivo, vinto 7-4. Bene anche Vera Zvonareva, che dimostra di essere ancora in grado di fare il suo con un doppio 6-3 sulla slovena ...