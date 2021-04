WhatsApp Pink, attenzione al nuovo pericoloso virus e non cliccate niente (Di martedì 20 aprile 2021) WhatsApp Pink è l’ultima frontiera delle truffe che hanno preso di mira la app di messaggistica istantanea più famosa del mondo. Una nuova truffa informatica minaccia gli utenti di WhatsApp: si chiama WhatsApp Pink e promette di trasformare da verde a rosa l’app di messaggistica istantanea. Si tratta invece di un virus che può portare L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 20 aprile 2021)è l’ultima frontiera delle truffe che hanno preso di mira la app di messaggistica istantanea più famosa del mondo. Una nuova truffa informatica minaccia gli utenti di: si chiamae promette di trasformare da verde a rosa l’app di messaggistica istantanea. Si tratta invece di unche può portare L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

CyberSecHub0 : RT @SicurezzaN: WhatsApp è in balia dell’ennesima truffa. Per scoprire di cosa di tratta e per tutelarti, leggi l’articolo! #whatsapp #t… - infoitscienza : WhatsApp Pink, occhio alla (falsa) versione in rosa: ecco perché è bene non scaricarla - zazoomblog : WhatsApp Pink occhio alla (falsa) versione in rosa: ecco perché è bene non scaricarla - #WhatsApp #occhio #(falsa)… - lillydessi : Che cos'è WhatsApp Pink e perché è pericolosa - Libero Tecnologia - SicurezzaN : WhatsApp è in balia dell’ennesima truffa. Per scoprire di cosa di tratta e per tutelarti, leggi l’articolo!… -