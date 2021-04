Vodafone usa il 5G per la manutenzione in realtà aumentata delle ferrovie (Di martedì 20 aprile 2021) Il 5G di Vodafone (foto: Oliver Berg/picture alliance via Getty Images)manutenzione assistita grazie alla realtà aumentata. È questa la prima soluzione commerciale 5G di Vodafone Business, realizzata con ferrovie Nord. Obiettivo: permettere agli operatori in campo di lavorare con maggiore sicurezza ed efficienza, grazie alle potenzialità della rete di ultima generazione. “La soluzione Vodafone 5G Assisted Maintenance consente di innalzare i livelli di sicurezza delle operazioni di manutenzione sulla infrastruttura ferroviaria e di aumentarne l’efficienza, riducendo la durata degli interventi e minimizzando gli errori grazie alla realtà aumentata e al supporto di tecnici altamente specializzati, da ... Leggi su wired (Di martedì 20 aprile 2021) Il 5G di(foto: Oliver Berg/picture alliance via Getty Images)assistita grazie alla. È questa la prima soluzione commerciale 5G diBusiness, realizzata conNord. Obiettivo: permettere agli operatori in campo di lavorare con maggiore sicurezza ed efficienza, grazie alle potenzialità della rete di ultima generazione. “La soluzione5G Assisted Maintenance consente di innalzare i livelli di sicurezzaoperazioni disulla infrastruttura ferroviaria e di aumentarne l’efficienza, riducendo la durata degli interventi e minimizzando gli errori grazie allae al supporto di tecnici altamente specializzati, da ...

